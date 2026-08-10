Москва10 авгВести.Днем 10 августа движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Ограничения, введенные второй раз за сутки, продолжались около 13 минут, сообщается в оперативном MAX-канале о ситуации на автоподходах к объекту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено… С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нетговорится в сообщении
Ранее находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей и пассажиров попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.