Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали второй раз за день

Крымский мост вновь временно закрывали для движения Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали второй раз за день

Москва10 авг Вести.Днем 10 августа движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Ограничения, введенные второй раз за сутки, продолжались около 13 минут, сообщается в оперативном MAX-канале о ситуации на автоподходах к объекту.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено… С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет говорится в сообщении

Ранее находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей и пассажиров попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.