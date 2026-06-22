Движение по Крымскому мосту остановили через полчаса после открытия На Крымском мосту снова приостановлено движение

Москва22 июн Вести.Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту снова перекрыто, сообщили в Оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Уведомление об этом было опубликовано в мессенджере MAX в 7.58 по московскому времени в понедельник, 22 июня. Движение по мосту после предыдущего перекрытия было возможно около получаса.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в заявлении

Информации о наличии пробок на подъезде к Крымскому мосту пока не поступало.