Москва22 июнВести.Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту снова перекрыто, сообщили в Оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Уведомление об этом было опубликовано в мессенджере MAX в 7.58 по московскому времени в понедельник, 22 июня. Движение по мосту после предыдущего перекрытия было возможно около получаса.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в заявлении
Информации о наличии пробок на подъезде к Крымскому мосту пока не поступало.