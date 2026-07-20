Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто второй раз за ночь

Крымский мост второй раз за ночь закрыли для автомобилей Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто второй раз за ночь

Москва20 июл Вести.Автомобильное движение по Крымскому мосту вновь приостановлено. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает ситуацию на подъездах к путепроводу.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале информцентра на платформе MAX

Ранее в ночь с 19 на 20 июля автомобильное движение по Крымскому мосту останавливалось почти на 1 час на фоне беспилотной опасности на территории полуострова.