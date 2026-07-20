Москва20 июлВести.Автомобильное движение по Крымскому мосту вновь приостановлено. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает ситуацию на подъездах к путепроводу.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в канале информцентра на платформе MAX
Ранее в ночь с 19 на 20 июля автомобильное движение по Крымскому мосту останавливалось почти на 1 час на фоне беспилотной опасности на территории полуострова.