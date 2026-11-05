Движение автотранспорта по Крымскому мосту закрыли третий раз за ночь

На Крымском мосту закрыли движение автотранспорта третий раз за ночь Движение автотранспорта по Крымскому мосту закрыли третий раз за ночь

Москва5 ноя Вести.На Крымском мосту в третий раз за ночь 5 ноября приостановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале информцентра на платформе MAX

Ранее 5 ноября ограничения на Крымском мосту вводились дважды – с 0.38 до 1.32 и с 1.38 до 2.44.

Согласно данным региональных главков МЧС, на территории Крыма и Краснодарского края действует режим беспилотной опасности.