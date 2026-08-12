Крымский мост снова закрылся для автотранспорта Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь остановлено

Москва12 авг Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь временно остановлено. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в сообщении, которое опубликовано в канале информцентра в MAX в 4.25 мск

Как сообщалось ранее, Крымский мост был закрыт для автотранспорта почти 5 часов - в период с 22.05 мск 11 августа до 2.57 мск 12 августа на фоне беспилотной опасности в Крыму и Краснодарском крае.