Москва12 авгВести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь временно остановлено. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в сообщении, которое опубликовано в канале информцентра в MAX в 4.25 мск
Как сообщалось ранее, Крымский мост был закрыт для автотранспорта почти 5 часов - в период с 22.05 мск 11 августа до 2.57 мск 12 августа на фоне беспилотной опасности в Крыму и Краснодарском крае.