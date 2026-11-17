Крымский мост временно закрыт для транспорта Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено

Москва17 ноя Вести.Ночью 17 ноября движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто говорится в канале инфомцентра в MAX

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что Крымский мост будет полностью восстановлен после атаки ВСУ.