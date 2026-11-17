Ракетную опасность объявили в Крыму и Краснодарском крае

В Крыму и Краснодарском крае объявили ракетную опасность Ракетную опасность объявили в Крыму и Краснодарском крае

Москва17 ноя Вести.На территории Крыма и Краснодарского края объявлена тревога из-за опасности ракетного удара. Об этом сообщили региональные службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Ракетная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям восточных районов! Сохраняйте спокойствие проинформировал, в частности, крымский главк МЧС

Жителей Краснодарского края спасатели предупредили об угрозе падения ракет в регионе.

Накануне, 16 ноября, вооруженные формирования Украины нанесли удар по Крымскому мосту. Ночью 17 ноября движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно остановлено.