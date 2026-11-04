Москва4 нояВести.Тревога из-за опасности ракетного удара объявлена на территории Крыма, Краснодарского края, а также Волгоградской, Ростовской и Пензенской областей. Об этом сообщили региональные службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракет. предупредил, в частности, региональный главк МЧС.
На фоне беспилотной и ракетной угроз в настоящее время приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Росавиация временно запретила полеты в аэропорту Волгограда.