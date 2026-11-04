Ракетная опасность объявлена в Крыму, на Кубани и еще в трех регионах России

В Крыму, на Кубани и еще в трех регионах России объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Крыму, на Кубани и еще в трех регионах России

Москва4 ноя Вести.Тревога из-за опасности ракетного удара объявлена на территории Крыма, Краснодарского края, а также Волгоградской, Ростовской и Пензенской областей. Об этом сообщили региональные службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракет. предупредил, в частности, региональный главк МЧС.

На фоне беспилотной и ракетной угроз в настоящее время приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Росавиация временно запретила полеты в аэропорту Волгограда.