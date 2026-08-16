Москва16 авгВести.На территории Крыма введен режим опасности ракетного удара. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
Ракетная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации!говорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 16 августа на территории Крыма и Севастополя была объявлена воздушная тревога из-за беспилотной опасности. На Крымском мосту в целях безопасности временно перерыто движение автомобильного транспорта.