Москва16 авг Вести.На территории Крыма введен режим опасности ракетного удара. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Ракетная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации! говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 16 августа на территории Крыма и Севастополя была объявлена воздушная тревога из-за беспилотной опасности. На Крымском мосту в целях безопасности временно перерыто движение автомобильного транспорта.