Ракетная опасность объявлена в Крыму и Краснодарском крае

В Крыму и Краснодарском крае объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Крыму и Краснодарском крае

Москва16 ноя Вести.Ракетная опасность объявлена на территории Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщили региональные главки МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Ракетная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям восточных районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации говорится, в частности, сообщении республиканского МЧС

Краснодарский главк ведомства со своей стороны предупредил об угрозе падения ракет и рекомендовал предпринять меры безопасности.

Ранее сообщалось, что ночью 16 ноября на Крымском мосту было перекрыто движение автотранспорта.