Москва16 нояВести.Ракетная опасность объявлена на территории Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщили региональные главки МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Ракетная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям восточных районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информацииговорится, в частности, сообщении республиканского МЧС
Краснодарский главк ведомства со своей стороны предупредил об угрозе падения ракет и рекомендовал предпринять меры безопасности.
Ранее сообщалось, что ночью 16 ноября на Крымском мосту было перекрыто движение автотранспорта.