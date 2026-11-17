Москва17 нояВести.После повторной атаки ВСУ движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.
В результате повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста временно приостановлено… Автомобилистам рекомендуется не выезжать в сторону Крымского мостаговорится в сообщении Минтранса в мессенджере МАХ
Противник нанес удары по Крымскому мосту утром 16 ноября и в ночь на вторник. Как заявил глава республики Сергей Аксёнов, последствия атаки удастся полностью устранить.
На месте работают специалисты, проводится оценка ущерба. Предварительно, никто из людей не пострадал.