Минтранс: движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

После ударов ВСУ движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено Минтранс: движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

Москва17 ноя Вести.После повторной атаки ВСУ движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

В результате повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста временно приостановлено… Автомобилистам рекомендуется не выезжать в сторону Крымского моста говорится в сообщении Минтранса в мессенджере МАХ

Противник нанес удары по Крымскому мосту утром 16 ноября и в ночь на вторник. Как заявил глава республики Сергей Аксёнов, последствия атаки удастся полностью устранить.

На месте работают специалисты, проводится оценка ущерба. Предварительно, никто из людей не пострадал.