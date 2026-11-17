После повторного удара по Крымскому посту задерживаются 4 поезда в Керчь Из-за временного закрытия Крымского моста задерживаются 4 поезда в Керчь

Москва17 ноя Вести.После повторной атаки ВСУ на Крымский мост по направлению в Керчь задерживаются четыре пассажирских поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

По состоянию на 08.30 МСК. Поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 4 часа. Поезд № 092/091 Москва – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 4 часа. Поезд № 27/28 Москва – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 2,5 часа. Поезд № 315/316 Адлер – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 3,5 часа говорится в сообщении ГСЭ в мессенджере MAX

При задержке более четырех часов пассажиров обеспечат питанием и водой.

Противник нанес удары по Крымскому мосту утром и ночью 16 ноября, в понедельник. Как рассказал глава республики Сергей Аксёнов, пока движение транспорта там ограничено. При этом он подчеркнул, что последствия атаки удастся полностью устранить.