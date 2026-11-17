На подъездах к Крымскому мосту продолжают работать пункты питания и обогрева

На подъездах к Крымскому мосту работают пункты питания и обогрева На подъездах к Крымскому мосту продолжают работать пункты питания и обогрева

Москва17 ноя Вести.Пункты питания и обогрева продолжают работать на подъездах к Крымскому мосту, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пункты питания и обогрева на подъездах к мосту продолжают работу, при необходимости их количество будет увеличено. При планировании поездок в Крым прошу использовать альтернативные маршруты написал губернатор в мессенджере МАХ

Мост подвергся ударам со стороны Украины утром 16 ноября и в ночь на вторник. Обошлось без пострадавших, ущерб оценивается. Движение поездов и автомобилей приостановлено.

Как заявил глава республики Сергей Аксёнов, последствия атаки удастся полностью устранить.