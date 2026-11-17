Москва17 нояВести.Пункты питания и обогрева продолжают работать на подъездах к Крымскому мосту, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Пункты питания и обогрева на подъездах к мосту продолжают работу, при необходимости их количество будет увеличено. При планировании поездок в Крым прошу использовать альтернативные маршрутынаписал губернатор в мессенджере МАХ
Мост подвергся ударам со стороны Украины утром 16 ноября и в ночь на вторник. Обошлось без пострадавших, ущерб оценивается. Движение поездов и автомобилей приостановлено.
Как заявил глава республики Сергей Аксёнов, последствия атаки удастся полностью устранить.