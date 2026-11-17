Хуснуллин провел заседание по ликвидации последствий повреждения Крымского моста Хуснуллин: меры оценки ущерба для восстановления Крымского моста определены

Москва17 ноя Вести.Все необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления Крымского моста к настоящему моменту определены. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что провел заседание правительственной комиссии, где обсуждались варианты ликвидации последствий повреждения моста.

Определили необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления моста написал Хуснуллин

Кроме того, по словам вице-премьера, в ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с доставкой грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, конструкция получила повреждения.