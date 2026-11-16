Москва16 нояВести.Президент России Владимир Путин обсуждал с главой Минтранса Дмитрием Ядровым ситуацию с Крымским мостом после ударов Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, поднималась ли эта тема во время встречи министра и главы государства 16 ноября.
Да, безусловносказал Песков
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту. В связи с произошедшим движение транспорта временно ограничили.
Дмитрий Песков позднее отметил, что повреждения моста, причиненные ему атакой, носят незначительный характер.