Песков: Путин обсудил с Ядровым ситуацию с Крымским постом после удара ВСУ

Путин обсудил с Ядровым ситуацию с Крымским мостом, сообщил Песков Песков: Путин обсудил с Ядровым ситуацию с Крымским постом после удара ВСУ

Москва16 ноя Вести.Президент России Владимир Путин обсуждал с главой Минтранса Дмитрием Ядровым ситуацию с Крымским мостом после ударов Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, поднималась ли эта тема во время встречи министра и главы государства 16 ноября.

Да, безусловно сказал Песков

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту. В связи с произошедшим движение транспорта временно ограничили.

Дмитрий Песков позднее отметил, что повреждения моста, причиненные ему атакой, носят незначительный характер.