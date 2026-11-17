Правкомиссия в ближайшее время обсудит восстановление Крымского моста Хуснуллин проведет заседание по восстановлению Крымского моста

Москва17 ноя Вести.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ближайшее время проведет заседание правительственной комиссии по восстановлению Крымского моста, сообщили в пресс-службе кабмина.

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения сказали там

В понедельник глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал о совершенной ВСУ атаке на Крымский мост и ограничении движения по нему. Как заявлял Хуснуллин, будут оценены повреждения моста и установлены сроки полного восстановления. Вице-премьер подчеркнул, что все необходимые для этого ресурсы есть.

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с украинской атакой на Крымский мост с главой Минтранса Дмитрием Ядровым.

В ночь на вторник ВСУ совершили еще одну атаку на мост. Аксёнов информировал о приостановке движения транспорта по нему.