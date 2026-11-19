Москва19 ноя Вести.Расчетный срок восстановления железнодорожного движения по Крымскому мосту – сегодняшний вечер. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер Андрей Никитин.

По его словам, сейчас железнодорожные службы работают над восстановлением движения.

Железнодорожники работают по восстановлению движения. Расчетный срок – вечер текущего дня. По факту, конечно, все будет зависеть от того, как сработает безопасность, в любом случае движение должно быть безопасным и надежным, поэтому мы их не торопим. Люди понимают свою ответственность, но сделают все так, чтобы движение было для пассажиров безопасным и для грузов сказал Никитин

Ранее глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров сообщил, что к 16.00-17.00 сегодняшнего дня будет известно, когда возможно восстановление железнодорожного движения по Крымскому мосту.

19 ноября после ночной атаки украинских БПЛА движение поездов по Крымскому мосту было временно остановлено. В результате вражеского удара никто из людей не пострадал.