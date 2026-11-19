Аксёнов: движение поездов по Крымскому мосту планируется восстановить с 16 часов

Движение поездов по Крымскому мосту ориентировочно восстановят с 16 часов Аксёнов: движение поездов по Крымскому мосту планируется восстановить с 16 часов

Москва19 ноя Вести.Ориентировочно с 16 часов 19 ноября планируется восстановить движение поездов по Крымскому мосту. Об этом в MAX заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Информация обо всех альтернативных путях перевозки пассажиров будет размещена на сайте Министерства транспорта Республики Крым сообщил он

Железнодорожники делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки, подчеркнул Аксёнов и попросил граждан не распространять слухи и доверять только официальным источникам.

19 ноября после ночной атаки БПЛА противника движение поездов по Крымскому мосту было временно остановлено. О новых ударах по мосту ранее сообщал Сергей Аксёнов.