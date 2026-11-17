Аксёнов: железнодорожное сообщение после между Крымом и Таманью возобновлено

Аксёнов заявил о возобновлении ж/д сообщения между Крымом и Таманью Аксёнов: железнодорожное сообщение после между Крымом и Таманью возобновлено

Москва17 ноя Вести.Железнодорожное сообщение после между Крымом и Таманью, приостановленное после ударов ВСУ по Крымскому мосту, возобновлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью. Кроме того, пассажиры (без автомобильного транспорта) могут воспользоваться паромной переправой рассказал руководитель региона в мессенджере МАХ

Он призвал граждан не верить в фейки и вбросы, касающиеся ситуации, а также добавил, что для получения достоверной информации можно обратиться на горячие линии республиканских министерств транспорта, топлива, промышленности и сельского хозяйства, а также к железнодорожному перевозчику "Гранд Сервис Экспресс".

Противник атаковал Крымский мост с применением БПЛА 16 и 17 ноября. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным СКР, конструкция получила повреждения.