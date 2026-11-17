Крючков: атака на Крымский мост не нарушила снабжение полуострова

Атака ВСУ на Крымский мост не повлияла на снабжение полуострова Крючков: атака на Крымский мост не нарушила снабжение полуострова

Москва17 ноя Вести.Атака ВСУ на Крымский мост не смогла нарушить снабжение полуострова. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Крымский мост" практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ на полуостров заявил он

Основной трафик составляли личные автомобили, а также автобусы. Логистические цепочки поставок сохранены, подчеркнул Крючков.

Ранее эту же информацию сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, снабжение Севастополя почти не зависит от возможности проезда по Крымскому мосту.

По данным на 14 часов, железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью, приостановленное после ударов ВСУ, возобновлено. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.