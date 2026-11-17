Москва17 нояВести.Снабжение Севастополя почти не зависит от возможности проезда по Крымскому мосту, поэтому атака на сооружение не отразилась на возможности поставок товаров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Хочу сразу обозначить главное: все цепочки жизнеобеспечения Севастополя сохранены. Поставки продуктов питания, горюче-смазочных материалов и других необходимых товаров продолжаются. Крымский мост практически не использовался для доставки грузов, поэтому на снабжении города произошедшее не отразилось. Поставки идут в прежнем режименаписал глава Севастополя
Он также уточнил, что через мост проходят в основном рейсовые автобусы и личный автотранспорт, поэтому основной задачей в настоящий момент является проработка альтернативных путей для возвращения людей домой.