Развожаев: атака на Крымский мост не повлияла на снабжение Севастополя

Развожаев: пути жизнеобеспечения Севастополя сохранены, поставки продолжаются Развожаев: атака на Крымский мост не повлияла на снабжение Севастополя

Москва17 ноя Вести.Снабжение Севастополя почти не зависит от возможности проезда по Крымскому мосту, поэтому атака на сооружение не отразилась на возможности поставок товаров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Хочу сразу обозначить главное: все цепочки жизнеобеспечения Севастополя сохранены. Поставки продуктов питания, горюче-смазочных материалов и других необходимых товаров продолжаются. Крымский мост практически не использовался для доставки грузов, поэтому на снабжении города произошедшее не отразилось. Поставки идут в прежнем режиме написал глава Севастополя

Он также уточнил, что через мост проходят в основном рейсовые автобусы и личный автотранспорт, поэтому основной задачей в настоящий момент является проработка альтернативных путей для возвращения людей домой.