Москва17 нояВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил с обращением к жителям города в связи с новой атакой украинских вооруженных формирований на Крымский мост. По его словам, пока не следует планировать поездки на материковую часть России через переправу.
Тем, кто сегодня ночью или утром планировал выезд из Севастополя на материковую часть России через мост, следует пока воздержаться от поездок. Вся дополнительная информация будет утромпредупредил он в своем канале на платформе MAX
Развожаев отметил, что находится на постоянной связи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
Мы координируем действия и совместно прорабатываем все необходимые решенияпояснил губернатор Севастополя
Ранее ночью 17 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о повторной атаке ВСУ на Крымский мост. Движение автомобильного транспорта на переправе приостановлено.