Развожаев обратился к жителям Севастополя после новой атаки на Крымский мост

Губернатор Развожаев выступил с обращением после новой атаки на Крымский мост Развожаев обратился к жителям Севастополя после новой атаки на Крымский мост

Москва17 ноя Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил с обращением к жителям города в связи с новой атакой украинских вооруженных формирований на Крымский мост. По его словам, пока не следует планировать поездки на материковую часть России через переправу.

Тем, кто сегодня ночью или утром планировал выезд из Севастополя на материковую часть России через мост, следует пока воздержаться от поездок. Вся дополнительная информация будет утром предупредил он в своем канале на платформе MAX

Развожаев отметил, что находится на постоянной связи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

Мы координируем действия и совместно прорабатываем все необходимые решения пояснил губернатор Севастополя

Ранее ночью 17 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о повторной атаке ВСУ на Крымский мост. Движение автомобильного транспорта на переправе приостановлено.