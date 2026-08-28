Атаку ВСУ отражают в районе Фиолента, Балаклавы и Гагаринском районе Севастополя

Развожаев: в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО Атаку ВСУ отражают в районе Фиолента, Балаклавы и Гагаринском районе Севастополя

Москва28 авг Вести.Российские военные отражают воздушную атаку со стороны вооруженных формирований Украины в районе Фиолента, Балаклавы и Гагаринском районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в районе Фиолента, Балаклавы и Гагаринском районе отметил он своем канале на платформе MAX

При этом губернатор Севастополя призвал жителей города не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытии.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога из-за атаки со стороны ВСУ.