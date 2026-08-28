Москва28 авгВести.Российские военные отражают воздушную атаку со стороны вооруженных формирований Украины в районе Фиолента, Балаклавы и Гагаринском районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в районе Фиолента, Балаклавы и Гагаринском районеотметил он своем канале на платформе MAX
При этом губернатор Севастополя призвал жителей города не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытии.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога из-за атаки со стороны ВСУ.