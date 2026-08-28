Воздушная тревога объявлена в Севастополе В Севастополе объявлена воздушная тревога

Москва28 авг Вести.Тревога в связи с воздушной атакой со стороны украинских вооруженных формирований объявлена на территории Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Внимание всем! Воздушная тревога! предупредил он в своем канале в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки 28 августа был сильно поврежден жилой дом на улице Героев Подводников, также два корпуса детского сада. Пострадали четверо мирных жителей. Позже стало известно, что среди пострадавших ребенок, у которого диагностирован закрытый перелом руки, у его мамы — осколочные ранения.