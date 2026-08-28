У пострадавшего при атаке ВСУ на Севастополь ребенка диагностирован перелом руки

Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего в Севастополе при атаке ВСУ У пострадавшего при атаке ВСУ на Севастополь ребенка диагностирован перелом руки

Москва28 авг Вести.У ребенка, пострадавшего 28 августа при атаке украинских боевиков на Севастополь, диагностирован закрытый перелом руки, у его мамы — осколочные ранения. Об этом рассказал корреспондент ИС "Вести".

Ранее сообщалось о 4 пострадавших мирных жителях.

В больнице [находятся] женщина с 9-летним ребенком, [у которого] закрытый перелом руки. У [самой] мамы — осколочные ранения отметил корреспондент

Остальные пострадавшие также госпитализированы.

Севастополь подвергся атаке украинских БПЛА, начиненных взрывчатыми веществами и поражающими элементами, ранним утром 28 августа. В результате ударов сильные повреждения получила жилая пятиэтажка, в которой возник пожар. Как отметил корреспондент ИС "Вести", взрывная волна ушла наружу, в связи с этим удалось избежать гораздо больших повреждений. Также огнем уничтожено пять квартир.

Ко всему прочему, повреждены 2 корпуса детсада, который находился на ремонте и планировал открыть свои двери к 1 сентября. В настоящее время на месте работают волонтеры и помогают разбирать завалы.

Граждан, чье жилье повреждено, разместили в пункте временного пребывания. На месте работает комиссия по оценке ущерба.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело о теракте.