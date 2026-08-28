Москва28 авгВести.Власти Севастополя помогут жильцам пострадавшего от налета БПЛА дома. Об этом ИС "Вести" рассказал глава города Михаил Развожаев.
В результате прилета дрона на улице Героев Подводников сильно пострадал один из подъездов, выгорело несколько квартир.
Будем приводить в порядок дом, пострадавшие квартиры. Людям здесь обязательно поможем, никого в беде не оставимсказал глава Севастополя
Дрон, попавший в дом, кроме взрывной массы был начинен металлическими шариками. Чудом никто не погиб, четырем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По словам Развожаева, с утра уже отработали муниципальные комиссии.
Все зарегистрированные люди выяснены, кому необходимо предоставление жилья, оно будет предоставлено временное до того, как мы проведем тут мероприятия по восстановлениюотметил он
Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате атаки украинских БПЛА сильно пострадала жилая пятиэтажка, повреждены два корпуса детского сада.