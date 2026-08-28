Развожаев: людям обязательно поможем, никого в беде не оставим

"Никого в беде не оставим": в Севастополе помогут жильцам пострадавшего дома Развожаев: людям обязательно поможем, никого в беде не оставим

Москва28 авг Вести.Власти Севастополя помогут жильцам пострадавшего от налета БПЛА дома. Об этом ИС "Вести" рассказал глава города Михаил Развожаев.

В результате прилета дрона на улице Героев Подводников сильно пострадал один из подъездов, выгорело несколько квартир.

Будем приводить в порядок дом, пострадавшие квартиры. Людям здесь обязательно поможем, никого в беде не оставим сказал глава Севастополя

Дрон, попавший в дом, кроме взрывной массы был начинен металлическими шариками. Чудом никто не погиб, четырем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По словам Развожаева, с утра уже отработали муниципальные комиссии.

Все зарегистрированные люди выяснены, кому необходимо предоставление жилья, оно будет предоставлено временное до того, как мы проведем тут мероприятия по восстановлению отметил он

Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате атаки украинских БПЛА сильно пострадала жилая пятиэтажка, повреждены два корпуса детского сада.