Москва26 авгВести.В Севастополе российские военные отражают воздушную атаку украинских боевиков, в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы … [Ведется работа] по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружиянаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Граждан призвали соблюдать меры безопасности.
Несколько часов назад в Севастополе были нейтрализованы 2 украинских беспилотника.