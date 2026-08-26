В Севастополе военные отражают атаку ВСУ В Севастополе работает ПВО, идет отражение вражеской атаки

Москва26 авг Вести.В Севастополе российские военные отражают воздушную атаку украинских боевиков, в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы … [Ведется работа] по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Граждан призвали соблюдать меры безопасности.

Несколько часов назад в Севастополе были нейтрализованы 2 украинских беспилотника.