Развожаев заявил, что важно защищать и конвоировать топливо при перевозке в Крым

Развожаев: важно защищать и конвоировать топливо при перевозке в Крым Развожаев заявил, что важно защищать и конвоировать топливо при перевозке в Крым

Москва6 сен Вести.Важно защищать и конвоировать топливо при перевозке в Крым. Об этом заявил ИС "Вести" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сегодня важно вторую часть логистики настроить окончательно, чтобы не только цена, но и объемы регулярно поступали на полуостров. Здесь, конечно, … и защита, и конвой, и значит, регулярное снабжение, значит, необходимыми объемами сказал Развожаев

Он считает, что в этом случае осенью ситуацию можно будет окончательно стабилизировать.

И тогда я уверен, что там в течение сентября, может быть, октября, мы ситуацию сможем окончательно стабилизировать подытожил губернатор Севастополя

Кроме того, Развожаев заявил, в частности, что лето для обороны Севастополя оказалось тяжелым.