Москва6 сенВести.Важно защищать и конвоировать топливо при перевозке в Крым. Об этом заявил ИС "Вести" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Сегодня важно вторую часть логистики настроить окончательно, чтобы не только цена, но и объемы регулярно поступали на полуостров. Здесь, конечно, … и защита, и конвой, и значит, регулярное снабжение, значит, необходимыми объемамисказал Развожаев
Он считает, что в этом случае осенью ситуацию можно будет окончательно стабилизировать.
И тогда я уверен, что там в течение сентября, может быть, октября, мы ситуацию сможем окончательно стабилизироватьподытожил губернатор Севастополя
Кроме того, Развожаев заявил, в частности, что лето для обороны Севастополя оказалось тяжелым.