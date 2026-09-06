Развожаев сообщил об улучшении ситуации с топливом в Крыму Развожаев: ситуация с топливом в Крыму улучшается

Москва6 сен Вести.Ситуация с топливом в Республике Крым улучшается, однако говорить о том, что она полностью решена еще не приходится. Об этом ИС "Вести" сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он рассказал, что на полуостров поступает субсидированный бензин.

Ситуация – пока не могу сказать, что мы с ней справились, – но она улучшается. По крайней мере, поручение президента выполнено. Для Крыма поступает субсидированный бензин. Наши заправщики полуострова имеют возможность купить бензин по той стоимости, которая позволит ему не улетать в потолок по цене сказал Развожаев

Ранее президент России Владимир Путин высказался на тему перебоев с топливом. Российский лидер заявил, что нужно быть готовыми ко всему.