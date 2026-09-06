Развожаев заявил, что лето для обороны Севастополя оказалось тяжелым Развожаев: лето для обороны Севастополя было тяжелым, осенью легче не будет

Москва6 сен Вести.Севастополь не должен сбавлять темпы для обеспечения своей безопасности; лето было тяжелым, однако ожидается, что осенью легче не станет, сказал в беседе с ИС "Вести" губернатор города Михаил Развожаев.

Он обратил внимание на то, что атаки украинских беспилотников на полуостров продолжаются – их интенсивность увеличилась.

Лето было очень тяжелым… Атаки беспилотников на Севастополь уже продолжаются - вообще на Крым, - да, как бы и на другие приграничные регионы уже не первый год, но такая интенсивность, конечно, в таком объеме и с такой регулярностью… Мы знаем, что это было прямо объявлено врагом как такой особая такая акция, план… принуждение к миру там где-то звучало и так далее. Конечно, это было непросто вот сразу, как бы лавинообразно ударные возможности у врага наросли. Но тем не менее мы справились, эту первую волну выдержали, теперь мы точно понимаем, что нужно делать поделился Развожаев

По словам губернатора, требуются дополнительные усилия по защите инфраструктуры и обеспечению логистики.

Еще раз говорю, осенью легче не будет, это мы точно понимаем… В том смысле, что она не будет легче для тех, кто занимается обороной. Мы надеемся, что для людей она будет легче и понятней, прогнозируемее и защищенней добавил он

Также Развожаев сообщил, в частности, что ведется работа для ликвидации дронов ВСУ над морем. По его словам, в Севастополе создается боевой армейский резерв страны (БАРС).