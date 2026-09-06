Развожаев рассказал о работе по ликвидации дронов ВСУ над морем в Севастополе Развожаев: в Севастополе ведется работа по ликвидации дронов ВСУ над морем

Москва6 сен Вести.В Севастополе ведется активная работа над тем, чтобы останавливать дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над морем, не позволяя им долетать на полуостров. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Он сообщил, что для этого в Севастополе формируется отряд БАРС.

Сейчас формируется БАРС — боевой армейский резерв в рамках Министерства обороны, куда тоже приходят люди…, в том числе и ветераны специальной военной операции, чтобы служить в МОГах (мобильных огневых группах – прим. ред.), чтобы с оружием в руках – это там условно говоря, пулеметы, и это дроны-перехватчики – защищать территорию Севастополя. Конечно, главная цель, чтобы дроны как можно реже и в как можно меньшем меньшем количестве могли залететь на территорию самого города. В идеале, конечно, их [нужно] останавливать над морем. Мы сейчас над этим тоже активно работаем заявил Развожаев

Также Развожаев сообщил, что лето для обороны Севастополя было тяжелым. Он предупредил, что осенью не станет легче.

Ранее глава Севастополя рассказал об улучшении ситуации с топливом в Крыму.