Москва20 авгВести.В Севастополе ВС РФ отражают атаку украинских дронов. Уже сбиты четыре беспилотника – над акваторией у мыса Фиолент, на Северной стороне и в районе Сахарной головки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
Отмечается, что работу по уничтожению беспилотных летательных аппаратов ведут силы ПВО и мобильные огневые группы. Военные применяют различные средства поражения, включая стрелковое оружие.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головкенаписал Михаил Развожаев
Глава города призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях.
Информация об отмене тревоги будет сообщена дополнительно.