В Севастополе силы ПВО отражают атаку ВСУ, сбиты четыре беспилотника

Над Севастополем сбиты четыре дрона, идет отражение атаки ВСУ В Севастополе силы ПВО отражают атаку ВСУ, сбиты четыре беспилотника

Москва20 авг Вести.В Севастополе ВС РФ отражают атаку украинских дронов. Уже сбиты четыре беспилотника – над акваторией у мыса Фиолент, на Северной стороне и в районе Сахарной головки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Отмечается, что работу по уничтожению беспилотных летательных аппаратов ведут силы ПВО и мобильные огневые группы. Военные применяют различные средства поражения, включая стрелковое оружие.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головке написал Михаил Развожаев

Глава города призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях.

Информация об отмене тревоги будет сообщена дополнительно.