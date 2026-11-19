Москва19 нояВести.После ночной атаки БПЛА противника движение поездов по Крымскому мосту временно остановлено, сообщает Минтранс России.
В результате ночной атаки БПЛА временно приостановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста… Специалисты проводят оценку нанесенного ущербаговорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ
Отмечается, что в результате вражеского удара никто из людей не пострадал.
Об атаке на мост в ночь на 19 ноября, четверг, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. На местах работают представители оперативных служб.