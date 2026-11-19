Движение поездов по Крымскому мосту приостановлено после ночной атаки БПЛА

После ночной атаки ВСУ движение поездов по Крымскому мосту временно остановлено Движение поездов по Крымскому мосту приостановлено после ночной атаки БПЛА

Москва19 ноя Вести.После ночной атаки БПЛА противника движение поездов по Крымскому мосту временно остановлено, сообщает Минтранс России.

В результате ночной атаки БПЛА временно приостановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста… Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ

Отмечается, что в результате вражеского удара никто из людей не пострадал.

Об атаке на мост в ночь на 19 ноября, четверг, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. На местах работают представители оперативных служб.