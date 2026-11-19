Москва19 нояВести.Движение на Крымском мосту перекрыто после атаки, об этом сообщил в личном канале на платформе МАХ глава Республики Крым Сергей Аксенов.
В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрытонаписал он
Аксенов добавил, что все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба.
Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил о необходимости в ответ на удар ВСУ по Крымскому мосту уничтожить все девять мостов в Киеве, разрушить правительственный квартал и персонализировать ответственность высшего военно-политического руководства Украины за принятое решение.