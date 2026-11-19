Аксенов: в результате новой атаки на Крымский мост движение временно перекрыто

Глава Крыма сообщил о перекрытии движения после атаки на Крымский мост Аксенов: в результате новой атаки на Крымский мост движение временно перекрыто

Москва19 ноя Вести.Движение на Крымском мосту перекрыто после атаки, об этом сообщил в личном канале на платформе МАХ глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто написал он

Аксенов добавил, что все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба.

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил о необходимости в ответ на удар ВСУ по Крымскому мосту уничтожить все девять мостов в Киеве, разрушить правительственный квартал и персонализировать ответственность высшего военно-политического руководства Украины за принятое решение.