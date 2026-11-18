Военный эксперт предложил радикальный ответ на атаку Крымского моста Ходаренок: за атаку на Крымский мост уничтожить все девять мостов в Киеве

Москва18 ноя Вести.В ответ на удар ВСУ по Крымскому мосту необходимо уничтожить все девять мостов в Киеве, разрушить правительственный квартал и персонализировать ответственность высшего военно-политического руководства Украины за принятое решение. Такое предложение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт Михаил Ходаренок.

Если говорить о том, каким может быть наш ответ на атаку Крымского моста, с моей личной точки зрения как милитариста до мозга костей, все мосты в Киеве должны быть в самое короткое время снесены до основания. Не дырки в них пробиты, не повреждены они, а просто все девять мостов должны быть превращены в окончательные руины. Также необходимо все-таки усилить удары по пунктам высших звеньев управления. Я имею в виду, что правительственный квартал в Киеве, опять-таки сугубо, по-моему, мнению, должен быть снесен до основания заявил Ходаренок

Он подчеркнул, что все ответственные за планирование удара по Крымскому мосту представители руководства Украины должны "понести всю полноту ответственности".

То есть руководство в Киеве должно нести ответственность за принимаемые решения. Потому что тот же самый, например, план удара по Крымскому мосту и все необходимые документы, которые разрабатывали Вооруженные силы Украины, они все визировались в администрации Зеленского. И я ни минуты не сомневаюсь, что главные из них были лично утверждены главой киевского режима Владимиром Зеленским. Поэтому все лица, которые принимали эти решения на террористические акты в отношении наших военнослужащих, должны понести всю, так сказать, полноту ответственности сказал Ходаренок

Ранее сообщалось, что противник атаковал Крымский мост с применением БПЛА утром 16 ноября и в ночь на вторник. По данным СКР, в результате конструкция получила повреждения. По факту атак ВСУ на Крымский мост возбуждено уголовное дело о теракте.