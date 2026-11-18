Москва18 ноя Вести.Атака на Крымский мост была предпринята Киевом для срыва переговорного процесса между Россией США и Украиной. При этом США, возможно, были осведомлены о готовящемся ударе. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

Цель атаки на Крымский мост – срыв переговорного процесса. То есть фактически [глава киевского режима] Владимир Зеленский из переговорного процесса вышел, это нужно констатировать, Штаты, скорее всего знали про готовящуюся атаку на Крымский мост, потому что идея об отключении спутниковой связи Starlink уж слишком похожа на операцию прикрытия. Но в любом случае, либо знали, либо старались от этого дистанцироваться. Вывод в любом случае не сильно утешительный – [президент США Дональд] Трамп не контролирует свою собственную бюрократию, в частности, натовскую бюрократию заявил Коктыш

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, конструкция получила повреждения.

Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что все необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления Крымского моста к настоящему моменту определены. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с доставкой грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами.