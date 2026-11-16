Эксперт объяснил, зачем Украина ударила по Крымскому мосту Кнутов: удар ВСУ по Крымскому мосту - это провокация

Москва16 ноя Вести.Удар Вооруженных сил Украины по Крымскому мосту после окончания встречи представителей РФ, Украины и США в Абу-Даби - это провокация, заявил MK.RU военный эксперт Юрий Кнутов.

С помощью этого и других ударов по российской территории боевики ВСУ хотят создать у США видимость своего превосходства в воздухе, считает эксперт.

Это очередная громкая провокация после окончания переговоров в Абу-Даби. Украина почувствовала, что американцы на них давят и им срочно нужно что-то менять… Очевидно, что Киев не собирается принимать те условия, которые предлагают США отметил Кнутов

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту. В связи с произошедшим движение транспорта временно ограничили.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что повреждения моста, причиненные ему атакой, носят незначительный характер.