Килинкаров об атаке на Крымский мост: война — это одна из форм диалога Украины Килинкаров: атака на Крымский мост была задумана ВСУ к саммиту АТЭС в Китае

Москва18 ноя Вести.Атака на Крымский мост, осуществленная ВСУ с использованием множества беспилотников, является провокацией, направленной на подрыв саммита лидеров в Китае. Она представляет собой своеобразную форму "диалога" Украины на международной арене. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его мнению, Украина намеренно пошла на провокацию, чтобы испортить встречу лидеров России, США и Китая, которую не смогла предотвратить.

Война сама по себе — это одна из форм диалога Украины. И у этой войны есть язык. То, что мы увидели сегодня — атаку на Крымский мост — это прозвучало на английском и на китайском языках. Но очевидно, что эта провокация была задумана к встрече лидеров в Китае (саммит АТЭС - прим. ред.). И, очевидно, все, наверное, понимают, что ни одна система ПВО в случае такой массированной атаки больше ста беспилотников, конечно же, не выдержат. Они сознательно шли на эту провокацию. Если они не смогли остановить эту встречу, предотвратить эту встречу, то надо сделать хоть что-то для того, чтобы ее омрачить заявил Килинкаров

Не только Крымский мост, но и столица России с начала 16 ноября была подвержена массированным атакам дронов ВСУ: на подлете к Москве были уничтожены 128 БПЛА.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный прокомментировал атаку украинских дронов на Москву. По его мнению, перед саммитом АТЭС и сбором "коалиции желающих" в Берлине Киев хочет "выбороть себе медиа-перемогу", надеясь улучшить позиции на переговорном треке. По словам военкора, противник находится "на каком-то бесноватом кураже" и продолжает испытывать судьбу "прежде всего Украины".