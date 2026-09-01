Москва1 сен Вести.Реализация 40-дневного плана Украины по принуждению к миру привела к новой эскалации вооруженного конфликта. Происходящее сегодня в Киеве — ее результат. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, если раньше шла война на истощение, то теперь основной целью стало взаимное уничтожение.

Мне кажется, мало кто понимает, что на самом деле август месяц в этой войне изменил все. Объясню. Потому что реализация сорокадневного плана Украины по принуждению к миру, она подняла нас на новый виток эскалации. Причем очень важно понять, если до реализации этого плана мы могли говорить о войне на истощение, то после реализации этого плана мы можем говорить только о войне на взаимное уничтожение. Это две большие разницы. Если до этого не атаковались определенные объекты, то после реализации сорокадневного плана, когда атаковались порты, НПЗ (нефтеперерабатывающий завод- прим. ред.), маркетплейсы и так далее, все, вот то, что сейчас происходит в Киеве, — это результат реализации или попытки реализации вот этого самого сорокадневного плана по принуждению к миру выразил свое мнение Килинкаров

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по складу боеприпасов в населенном пункте Милая под Киевом, где хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1 и FP-2.

В Подольском районе Киева загорелись складские помещения после серии взрывов. Помимо этого ВС РФ нанесли удары по комбинату асбестоцементных изделий в Киеве, на складах которого хранилась взрывчатка, принадлежавшая компании по производству беспилотников. принадлежала научно-технической и инженерной компании ООО "Умные боеприпасы", которая производит для ВСУ беспилотники и боеприпасы к ним.