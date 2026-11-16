Атаку дронов на Москву связали с саммитом АТЭС в Шэньчжэне Поддубный: атаки дронов Киева нацелены на "медиа-перемогу" перед саммитом АТЭС

Москва16 ноя Вести.Перед саммитом АТЭС и сбором "коалиции желающих" в Берлине Киев хочет "выбороть себе медиа-перемогу", надеясь улучшить позиции на переговорном треке. Так военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный прокомментировал массированную атаку украинских дронов на Москву.

По словам военкора, противник находится "на каком-то бесноватом кураже" и продолжает испытывать судьбу "прежде всего Украины".

На деле да - боевики [главы киевского режима Владимира] Зеленского ищут бреши в столичном противовоздушном заслоне, анализируют скорость реакции зенитчиков и экипажей ВКС. Под саммит АТЭС в Шэньчжэне, под сбор "коалиции желающих" в Берлине, киевский режим снова пытается выбороть себе медиа-перемогу, которая как думает Зеленский будет ему подспорьем на переговорном треке. Не будет. Будут усиленные удары возмездия, от которых Украина может уже и не оправиться заявил Поддубный

Ранее сообщалось, что с начала 16 ноября на подлете к Москве были уничтожены 128 БПЛА.