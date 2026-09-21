Москва21 сен Вести.Украина изменила стратегию нанесения ударов, о чем говорит атака, совершенная в ночь на 20 сентября. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "Газетой.Ru".

По его словам, удар был комбинированным, и ВСУ рассчитывали под прикрытием дронов поразить как можно больше целей ракетами дальнего действия.

Атака была действительно беспрецедентная. Самое главное, что удары наносились по мирным объектам. То есть можно говорить, что эта атака была против мирных граждан, проживающих в первую очередь в Подмосковье подчеркнул аналитик

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 20 сентября сообщил, что на всех рубежах с вечера 19 сентября системы ПВО перехватили свыше 1600 украинских беспилотников. Столичный градоначальник назвал эту атаку дронов ВСУ на Москву самой массированной.

По словам Собянина, украинская атака была спланирована с целью срыва выборов в Госдуму России.