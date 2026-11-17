Зеленский не стремится к более мягкому прохождению зимы, а идет на эскалацию Килинкаров: Киев идет на конфронтацию с РФ в преддверии зимы, повышая ставки

Москва17 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится искать какие-либо политические решения, чтобы обеспечить более мягкое прохождение зимы для украинцев. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Киев наоборот идет на конфронтацию с Россией, повышая ставки и нанося удары по Крымскому мосту, отметил эксперт.

Зеленский и его окружение на самом деле не ищут варианты политических решений этих всех вопросов, в том числе и более-менее мягкого прохождения этой зимы, а наоборот идут на конфронтацию, повышают ставки. Вот атаки на Крымский мост, да? Какую реакцию они ждут со стороны Российской Федерации? Естественно, будет ужесточение ударов, в том числе по мостам Украины сказал Килинкаров

После подобных провокаций характер ведения боевых действий кардинально изменится, считает он.

Чем это закончится, тоже предположить несложно. Все это время, на протяжении всего конфликта, Россия не трогала мосты Украины. Россия не била по серьезным энергетическим объектам, оставляя возможность украинцам как-то пережить эту зиму. Сейчас, после этих провокаций, я думаю, что характер войны в корне изменится. Я думаю, будут сносить все добавил эксперт

Также Килинкаров отметил, что никто из представителей власти на Украине не будет помогать местным жителям с приходом зимы – им придется самим разбираться с отсутствием тепла, света и воды.

Что касается украинцев, как им переживать эту зиму? Я думаю, это проблема каждой отдельно взятой семьи. Потому что никто из украинской власти, будь то местной или центральной, ничем этой украинской семье помочь не может. Они и сейчас сидят без света, а ситуация будет только усугубляться в связи с тем, что Зеленский и его окружение пытаются повышать ставки, считая, что это каким-то образом улучшит их переговорную позицию подытожил он

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, конструкция моста получила повреждения.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что все необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления Крымского моста определены.