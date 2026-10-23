Ходаренок: есть 3 воздушные операции, которые быстрее приведут РФ к победе в СВО Военный эксперт Ходаренок назвал три самых коротких пути к победе в СВО

Москва23 окт Вести.Последовательное или одновременное проведение трех воздушных операций – самые короткие пути к победе в СВО. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Первая из воздушных операций, по мнению эксперта, должна быть направлена против украинской энергохозяйственной инфраструктуры.

По моему мнению, это (короткие пути к победоносному завершению специальной военной операции – прим. ред.) последовательное или одновременное проведение, ну, хотя бы трех воздушных операций. Первую из них мы даже уже и называли… Ее можно именовать "Последняя лампочка". То есть удары по энергохозяйству Украины должны привести действительно к тому, что там должна погаснуть последняя лампочка и Украина полностью лишится электричества и света. Вот это одна из операций заявил Ходаренок

Вторая – против всех коммуникаций Украины, с особым акцентом на локомотивные парки.

Вторая, я бы ее, наверное, назвал так: "последний локомотив", "последний полувагон", "последняя платформа". То есть добить все коммуникации Украины. И вот сосредоточиться в первую очередь, конечно, на локомотивном парке. выразил свое мнение военный эксперт

А в рамках последней потребуется разрушить все мосты через Днепр.

И третья воздушная операция, которую пока мы не проведем, мы не добьемся столь значимых результатов в осуществлении специальной военной операции. Назовем ее тоже… Это операция "Последний мост". То есть все мосты через Днепр должны быть разрушены путем массированных ударов наших воздушно-космических сил именно по этим объектам. добавил он

Ранее, по словам Ходаренка, Украина доказала, что строить систему ПВО на поставках – бесполезно. Он отметил, что при подобной расстановке Киев, в критичные для государства моменты, не сможет самостоятельно обеспечить прикрытие объектов страны и вооруженных сил.