Ходаренок: мы хотим увидеть проявление боевых возможностей ВС РФ в полную силу Ходаренок: ВС РФ должны показать всем, на что они способны

Москва27 ноя Вести.Вооруженные силы РФ должны убедительно показать и россиянам, и всему миру, на что они способны. Предстоящая зимняя кампания должна стать демонстрацией возможностей российской армии и флота. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его мнению, в ходе зимней кампании Украина будет стремиться укрепить свои позиции на фронте в оперативно-стратегическом плане. Основной целью Киева будет предотвращение продвижения российских войск и захват ключевых городов, таких как Сумы, Харьков, Днепропетровск и Запорожье. В свою очередь, задачи России, по словам Ходаренка, должны быть зеркальными: осуществить захват этих населенных пунктов, путем решительных наступательных действий.

Задачи России должны быть схожими, но с инверсией: захватить, взять штурмом, разгромить. И как говорится, больше решимости, товарищи. Двух отверстий в одном из Киевских мостов, мне кажется, маловато все-таки. Все мы хотим увидеть проявление боевых и оперативных возможностей наших вооруженных сил в полную силу. То есть они должны убедительно показать самым широким народным массам, на что способна российская армия и флот. И я надеюсь, мы в ближайшее время это увидим заявил Ходаренок

Поскольку заключение мирных договоренностей отодвигается на неопределенный срок, и военно-политическое руководство Украины намерено продолжать войну, то зимняя кампания, по мнению Ходаренка, просто неизбежна. Он провел анализ и рассчитал планы Киева на зимний период.