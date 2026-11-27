Ходаренок об активности ВСУ: они пассивно отсиживаться в обороне не будут

ВСУ проявляют активность: Ходаренок о необходимости упреждения ударов Ходаренок об активности ВСУ: они пассивно отсиживаться в обороне не будут

Москва27 ноя Вести.Украинские войска нельзя недооценивать. Они проявляют активность, изобретательность и решительность, не намереваясь ограничиваться обороной. Поэтому ВС РФ необходимо действовать на опережение и упреждать возможные удары противника. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

Надо иметь в виду, что ВСУ инициативны, хитроумны и деятельны, они не собираются пассивно отсиживаться в обороне. Поэтому такие операции, как "Вивальди", "Паутина" или удары по важнейшим нашим объектам, необходимо упреждать и действовать в этом плане в отношении противника на опережение. Всеми возможностями разведки должно быть вскрыто соответствующее сосредоточение, передвижение крупных войсковых соединений, накопление запасов материальных средств, определение направления основных ударов. Все это должно быть вскрыто средствами разведки, захвата пленных, аэрофотосъемкой, космическими средствами разведки, радиоперехвата, усилиями частей специального и особого назначения заявил Ходаренок

Ранее он заявил, что поскольку заключение мирных договоренностей с Украиной отодвигается на неопределенный срок, и военно-политическое руководство в Киеве настроено продолжать боевые действия, то зимняя военная кампания неизбежна.