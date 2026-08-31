Военный эксперт предрек ВСУ катастрофу в результате успехов российских войск Эксперт спрогнозировал "фазовый переход" в результате успехов ВС РФ на фронте

Москва31 авг Вести.Тактические успехи российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) в конце концов приведут к катастрофической ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многих направлениях. Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт Михаил Ходаренок.

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) продвигаются на всех направлениях СВО, указал он.

Сейчас уже завязались бои за мощнейший Славянско-Краматорский укрепленный район, который ВСУ оборудовали, начиная с 2014 года как минимум. То есть больше десятилетия они там возводили различные фортификационные сооружения, позиции, рубежи, причем долговременного плана - с траншейной системой, ходами сообщения, подземными укрытиями. Конечно, взять этот укрепленный рубеж - это достаточно трудно. Но тем не менее уже были подобные прецеденты, когда овладевали подобными городами-крепостями. Я думаю, справятся и с этой задачей - и в достаточно короткие сроки сказал Ходаренок

По его словам, постепенное наступление Армии России в какой-то момент приведет к катастрофе для ВСУ.

Постепенно движемся вперед, и когда-нибудь эти успехи тактического плана приведут, скажем так, к мультипликационному эффекту и, как иногда говорят физики, к фазовому переходу. И ситуация для Вооруженных сил Украины на многих направлениях может сложиться откровенно катастрофически спрогнозировал эксперт

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил: подразделения российской армии в ходе наступательных действий прошли первую линию обороны боевиков киевского режима под Славянском и Краматорском.