Москва2 нояВести.Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок прокомментировал ИС "Вести" информацию о возможном наступлении российских войск на Херсон, появившуюся в сети.
По словам эксперта, такая операция потребует форсирования Днепра и прорыва обороны противника.
Это одна из самых сложных форм применения вооруженных сил, частей и соединений. То есть, это надо и полностью подавить противника, и обеспечить господство в воздухе, и поразить все его огневые средства, и чтобы он не смог помешать с помощью беспилотной авиации нашим десантно-высадочным средствам. Это очень сложная операция. Я не говорю, что она невозможна. Если уже такие слухи пошли, что вполне возможно, что такая операция и готовится, поскольку, ну, невозможно выиграть войну, сидя в обороне в конце концовсказал Ходаренок
Ходаренок отметил значимость освобождения Херсона для ВС РФ.
Но еще раз говорю, что это достаточно сложное мероприятие, и тут необходимо, если это с нашей стороны будет планироваться и осуществляться, проявить очень высокую степень подготовки войск к проведению подобной операции. Но и без полководческого таланта тут никак не обойдешься. Потому что действительно форсирование широкой водной преграды, да еще с прорывом обороны, ну, это очень сложно. Но сложно не значит, что неосуществимозаявил Ходаренок
Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военных заявило, что ВС РФ готовят наступление на Херсон.