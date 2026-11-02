Москва2 ноя Вести.Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок прокомментировал ИС "Вести" информацию о возможном наступлении российских войск на Херсон, появившуюся в сети.

По словам эксперта, такая операция потребует форсирования Днепра и прорыва обороны противника.

Это одна из самых сложных форм применения вооруженных сил, частей и соединений. То есть, это надо и полностью подавить противника, и обеспечить господство в воздухе, и поразить все его огневые средства, и чтобы он не смог помешать с помощью беспилотной авиации нашим десантно-высадочным средствам. Это очень сложная операция. Я не говорю, что она невозможна. Если уже такие слухи пошли, что вполне возможно, что такая операция и готовится, поскольку, ну, невозможно выиграть войну, сидя в обороне в конце концов сказал Ходаренок

Ходаренок отметил значимость освобождения Херсона для ВС РФ.

Но еще раз говорю, что это достаточно сложное мероприятие, и тут необходимо, если это с нашей стороны будет планироваться и осуществляться, проявить очень высокую степень подготовки войск к проведению подобной операции. Но и без полководческого таланта тут никак не обойдешься. Потому что действительно форсирование широкой водной преграды, да еще с прорывом обороны, ну, это очень сложно. Но сложно не значит, что неосуществимо заявил Ходаренок

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военных заявило, что ВС РФ готовят наступление на Херсон.