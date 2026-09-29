Военный эксперт предложил подумать о возрождении в России войск ПВО Военный эксперт Ходаренок: в России стоит задуматься о возрождении войск ПВО

Москва29 сен Вести.В России следовало бы подумать о возрождении войск противовоздушной обороны как отдельного вида Вооруженных сил. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он подчеркнул важность противовоздушной обороны (ПВО) в нынешнем конфликте на Украине.

Сейчас чуть ли не главное противоборство разворачивается в этой сфере. И именно от его исхода во многом зависят конечные результаты этого конфликта. Вот какое значение имеет в настоящее время противовоздушная и нестратегическая противоракетная оборона подчеркнул Ходаренок

Он напомнил об объединении Военно-воздушных сил (ВВС) и войск ПВО после распада Советского Союза.

Когда в 1997-98 годах приступали к реформированию Вооруженных сил - ведь тогда задача не стояла выйти на какие-то новые показатели, усилить боеспособность, боеготовность, создать мощную военную организацию. Тогда задача стояла совершенно другая - максимально сократить численность, расходы на оборону, и никаких других задач перед руководством военного ведомства не ставилось. И вот тогда решили объединить два вида вооруженных сил, резко сократив и тот, и другой, и выйти на иной уровень расходов на оборону, то есть на минимальный отметил Ходаренок

По его мнению, в России стоит задуматься о возрождении войск противовоздушной обороны как отдельного вида Вооруженных сил.

Вполне возможно, в 60-70 годы в плане строительства противовоздушной обороны мы шли значительно впереди многих стран, и вопросы эти у нас были на совершенно ином уровне понимания сказал он

Но возврата к старому уже нет, отметил эксперт.

Нам надо всегда мыслить на несколько десятилетий вперед в плане военного строительства, боевого применения. Проблема с прикрытием важнейших объектов страны и Вооруженных сил стоит остро, может, и в самом деле задуматься, а не возродить ли нам войска противовоздушной обороны страны? заявил Михаил Ходаренок

По его словам, значение войск ПВО и в этом конфликте, и в предстоящих будет исключительно велико.