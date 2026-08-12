Москва12 авг Вести.Воздушно-космические силы (ВКС) России нуждаются в крупных организационно-штатных мероприятиях. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его словам, необходимо разделить Военно-воздушные силы (ВВС) и Противовоздушную оборону (ПВО), поскольку эти подразделения выполняют совершенно разные функции, а также пересмотреть штаты соединений и объединений.

Отражение ударов средств воздушного нападения противника сейчас полностью зависит от боеспособности, боеготовности Военно-воздушных сил. И там происходит очень много положительного. Но тем не менее, я тут только, конечно, свою точку зрения выскажу, что все-таки Воздушно-космические силы нуждаются, без всякого преувеличения, в крупных организационно-штатных мероприятиях. На мой взгляд, все-таки необходимо разделить Военно-воздушные силы и Противовоздушную оборону наконец, потому что это совершенно разные функции. Необходимо пересматривать, опять-таки, на мой взгляд, сугубо по моим оценкам, и штаты соединений, объединений заявил Ходаренок

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил. В 2015 году Военно-воздушные силы были объединены с войсками Воздушно-космической обороны и вошли в состав Воздушно-космических сил.