Москва5 окт Вести.Российская армия планомерно уничтожает критическую цифровую и управленческую инфраструктуру Украины. Это должно продолжаться без каких-либо перемирий до полной капитуляции противника, заявил ИС "Вести" военный эксперт Михаил Ходаренок.

Российская армия перешла к тактике "цифрового детокса" киевского режима: серия точечных ударов по критически важным узлам связи и центрам обработки данных привела к серьезным последствиям для противника. По мнению эксперта, нарушение работы военных сетей связи, наблюдаемое в последние дни, свидетельствует о системном подходе российской армии к дезорганизации информационного пространства неприятеля.

Если удары будут продолжаться теми же темпами, той же силой и по тем объектам, они могут привести к параличу функционирования всей украинской экономики и систем жизнеобеспечения и транспорта. Поэтому перемирие для нас не приведет ни к чему хорошему, а самым благоприятным образом скажутся только на позициях украинского военно-политического руководства, что даст им время прийти в себя, как-то перегруппироваться, усилить свои возможности в плане противовоздушной обороны. Поэтому, на мой взгляд, никаких перемирий, никаких мораториев, никаких прекращений огня, никаких фиксаций по линии боевого соприкосновения. Только полная капитуляция врага заявил Ходаренок

По словам эксперта, действия ВС РФ вызвали реакцию Киева в виде предложений о прекращении огня, включая мораторий на удары по энергетической инфраструктуре и деэскалацию в Черном море. Однако военный специалист отверг возможность подобных договоренностей, подчеркнув, что единственно приемлемым исходом является достижение полной победы и установление прочного мира на российских условиях.

Удары по центрам управления неприятеля ведут к очень значимым последствиям. Удары продолжаются по нарастающей. И в этом плане у России есть благоприятная возможность нанести противнику решающие потери, чтобы вынудить его к переходу к мирным переговорам на основе условий Российской Федерации. Как говорили классики военного дела: "Одна минута определяет успех баталии, один час — это результат кампании, а одни сутки — это судьба империи. Поэтому надо в полном объеме воспользоваться этими благоприятными обстоятельствами и переломить ситуацию в свою пользу сказал Ходаренок

Ранее сообщалось, что российская армия с помощью дронов "Герань" поразила логистический центр "Новая Почта" в Черноморске и дата-центр в Одессе. Об этом сказано в заявлении Минобороны РФ за 4 октября.